Joe Biden bi končal vojno, ki jo je pomagal začeti

V predstavitvi zunanjepolitičnih prioritet je ameriški predsednik Joe Biden v sredo izpostavil vojno v Jemnu, ki bi se po njegovih besedah morala končati. Dodal je, da bodo Združene države prenehale podpirati – orožarsko, obveščevalno in logistično – udejstvovanje Savdske Arabije v jemenski vojni. A ne smemo pozabiti, da je savdski dvor začel brutalno vojno v času predsednikovanja Baracka Obame, ko je bil Biden podpredsednik (2015). In ZDA so bile dolgo gonilna sila ene od najhujših vojn našega časa.