Joe Biden pomilostil sina Hunterja

Ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu se morda res izteka mandat v Beli hiši, pred njegovim koncem pa je še našel čas za pomilostitev svojega sina Hunterja. Še junija je govoril, da ga ne bo, sedemnajst in več let zagroženega zapora za davčne utaje in nelegalno posedovanje orožja pa je še eno izjavo demokratskega prvaka spremenilo v laž. Predsednik Biden je oprostil vse morebitne sinove prestopke proti zveznemu kazenskemu pravu med leti 2014 in 2024.

Hunter je bil izpostavljen le zato, ker je moj sin, in to ni prav, je Joe Biden objavil na spletni strani Bele hiše. »V prizadevanjih, da bi zlomili Hunterja, so poskušali zlomiti mene, in ni razloga za vero, da bi se ustavilo tu. Dovolj je.« Po njegovem ni brez spremljajočih zločinov nihče obsojen samo zaradi besed na dokumentu za nakup strelnega orožja in davkov, ki jih ni plačeval kot odvisnik od mamil ter jih je kasneje poravnal z obrestmi. Njegov sin je že pet let in pol trezen, je poudaril. »Jasno je, da so Hunterja obravnavali drugače.«

Hunter Biden septembra na sodišču v Los Angelesu. Foto: David Swanson/Reuters

Biden je s prstom pokazal na politične nasprotnike v kongresu, ki so tudi oporekali njegovi izvolitvi in si pripisovali zasluge za neuspeh sodne poravnave za nekatere Hunterjeve prestopke. V upanju, da bodo Američani razumeli takšno odločitev očeta in predsednika, je tudi dejal, da jim že vso svojo politično kariero govori resnico, Prvi sin pa bi moral biti 13. decembra v Delawaru obsojen zaradi ilegalnega nakupa pištole ter tri dni kasneje v Kaliforniji zaradi utaje davkov. Več kot polovice Američanov - tistih, ki so na novembrskih volitvah glasovali za republikanca Donalda Trumpa – ne moti Hunterjeva odvisnost, ampak obtožbe pridobivanja denarja v tujini samo zaradi svojega priimka.

Danes 54-letni Hunter je bogato plačan sedel v upravnem odboru ukrajinskega energetskega podjetja Burisma ter dodatne milijone pridobival iz Kitajske, Rusije, Romunije in še od marsikje. Nekdanji poslovni partner Tony Bobulinski je poročal o desetini vseh dobičkov od kitajskega podjetja v povezavi s komunistično partijo za »big guya«, po njegovih domnevah in domnevah številnih republikancev je bil to sam Joe Biden. Celo Hunter Biden se je v enem od zapisov na svojem v delawarski popravljalnici pozabljenem osebnem računalniku pritoževal, da mora polovico svojih dohodkov predati očetu. Po Forbesu ima 82-letni karierni politik, ki je vse življenje prejemal državno plačo, deset milijonov premoženja, v večini vezanega na delawarske vile.

Nekdanjemu podpredsedniku in dolgoletnemu senatorju iz Delawara so pri prikrivanju sinovih dejavnosti pomagale nekatere ključne vladne službe ter mu s tem zelo verjetno omogočile zmago na predsedniških volitvah leta 2000. Zvezni preiskovalni urad FBI je že leto pred njimi posedoval Hunterjev prenosni računalnik, kljub temu je 51 visokih nekdanjih obveščevalnih osebnosti javnosti govorilo o znamenjih ruske propagande. Delovanje družine Biden v Ukrajini pa je dvome vzbujalo tudi zaradi drugih posnetkov in izjav, na prvem mestu hvaljenje nekdanjega podpredsednika ZDA pred kamerami z izsiljevanjem ukrajinskega vodstva do odpusta tožilca Viktorja Šokina, ki je preiskoval Burismo. »Well, pasji sin je bil odpuščen!«

Kaj bo ukrenil prihodnji predsednik Donald Trump? Foto: Carlo Allegri/Reuters

Davčna uprava je tako dolgo zavlačevala z obravnavo Hunterjevega delovanja, da so utaje iz najbolj spornih let očetovega podpredsedniškega delovanja zastarele. Bidnov predhodnik in naslednik v Beli hiši Donald Trump bo moral presoditi, kako globoko bo segel v korupcijo demokratskih vrhov in njihovih zaveznikov v obveščevalnih in davčnih. Isti akterji, ki so ščitili Hunterja Bidna, so njemu pripisovali za lase privlečene izkazane obtožbe sodelovanja z ruskim spodkopavanjem volitev ali izsiljevanja Ukrajine.

Na svojem družbenem omrežju Truth Social je prihodnji predsednik ZDA ocenil, da je pomilostitev znamenje krivičnega pravosodnega sistema, politiziranega s strani levice. S kritiko so se oglasili tudi nekateri demokrati. Guverner Colorada Jared Polis je voditelja svoje demokratske stranke obsodil postavljanja družine pred državo, toda ali bodo dvomljive dejavnosti Hunterja in Joeja Bidna še naprej preiskovala sodišča? Žvižgača davčne uprave Gary Shapley in Joe Ziegler za dvajset milijonov dolarjev tožita Hunterjevega odvetnika Abbeja Lowella, ki ju je obtoževal, da sta davčne podatke njegovega varovanca javnosti predstavila protizakonito.