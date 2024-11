Nekoč je bil zahvalni dan

Tako kot že stoletja se bodo Američani ta četrtek, zadnji v novembru, zbrali na družinskih pojedinah v zahvalo za vse, kar jim v obilju daje življenje. Toda letos eni mislijo, da ne živijo v obilju, in drugi, da se nimajo za kaj zahvaljevati. Nedavne volitve so še bolj razklale državo, ki je po mnenju nekaterih nastala na ideji evropskega razsvetljenstva in po mnenju drugih na rasizmu do prvotnih prebivalcev ter temnopoltih sužnjev.

Zmaga republikanca Donalda Trumpa je čustva zmagoslavja na eni strani in globoke izgube na drugi prinesla za družinsko mizo in na družbenih omrežjih se nekateri Američani odkrito postavljajo s tem, da politično nekorektnim družinskim članom niso dovolili k njej. Zvezde glasbe in filma, kot Cher, Barbra Streisand in America Ferrera, razmišljajo celo o izselitvi, Ellen DeGeneres se je z ženo Portio de Rossi že preselila v Anglijo.

Nekateri pa iz lastnih izkušenj svarijo pred takšnimi koraki in ameriški mediji so se te dni razpisali o »tesnobni milenijki« Katy z ameriškega Srednjega zahoda, ki se je že lani zatekla na Novo Zelandijo. Pravi, da je naletela le na omejujočo birokracijo in osamljenost v kulturi, drugačni od njene. Zdaj drugim priporoča, naj ne zapustijo svojih skupnosti, a predvsem zato, da ne bi luknje za njimi zapolnili »tisti, ki hočejo širiti fašizem in zatiranje«. Kako lahko tako razklana družba sobiva?

Odgovor morda prinaša prav praznična miza. Američani so bili vedno ponosni, da so na zahvalni dan domov povabili koga od zunaj, in skoraj desetletje je konec novembra tisk polnila zgodba arizonske »zahvalne stare mame« Wande, ki je leta 2016 po nesreči namesto vnuka na pojedino povabila temnopoltega Jamala. »Ali lahko vseeno dobim svoj krožnik dobrot?« je odgovoril neznani mladenič in dobil odgovor: »Seveda, stare mame so zato, da nahranijo vsakogar!« Letos je javnosti sporočila, da so ji odkrili raka, če bo lahko vseeno sedla za zahvalno mizo, pa bo imela ob sebi prijatelja prav zato, ker je bila odprta do drugačnosti.