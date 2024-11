Kdo bo koga v ameriški migrantski drami

V nadaljevanju preberite:

»Mehiško stališče ni zapiranje meja, ampak gradnja mostov med vladami in ljudstvi,« je mehiška predsednica ­Claudia Sheinbaum odgovorila na zapis novoizvoljenega republikanskega predsednika Donalda Trumpa, da naj bi se strinjala z ustavitvijo migracij prek njene države.

Trumpova razlaga »zelo produktivnega pogovora« govori o soglasju za dejansko zaprtje južne meje ZDA in idejah za končanje poplave mamil. Claudia Sheinbaum pravi, da je novoizvoljenemu predsedniku ZDA samo razložila celovito strategijo njene države za soočenje s fenomenom migracij in spoštovanje človekovih pravic. »Zaradi tega migranti in karavane prejmejo pomoč, še preden dosežejo mejo,« je dejala in navedla, da se je po lanskem decembru število migrantov, na katere so naleteli obmejni organi, zmanjšalo za 75 odstotkov.