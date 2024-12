Slovenka se vrača v Belo hišo

V nadaljevanju preberite:

Melania Trump si je že izbrala šefico kabineta. Obveznosti soproge predsednika ZDA bo usmerjala in uravnavala članica prve predsedniške ekipe Donalda Trumpa Hayley Harrison, ki velja za zvesto privrženko prvega para. Zvestoba je ključni kriterij tudi pri vseh drugih imenovanjih v Belo hišo. Zakonca Trump verjameta, da so ju v prvem mandatu preganjali in izkoriščali, in hočeta v drugem delati le z zanesljivimi ljudmi.