Joe Biden v boj proti raku

»Enkrat za vselej lahko ozdravimo raka,« se je ameriški predsednik Joe Biden v slogu prizadevanj za polet na Luno zavzel za prepolovitev smrti za težko boleznijo v prihodnjih 25.letih. 46. predsednik ZDA je v bostonski predsedniški knjižnici 35-tega Johna F. Kennedyja govoril na šestdeseto obletnico obljube pristanka na Luni. Američani so tedanjo tekmico Sovjetsko zvezo prehiteli leta 1969, zdaj bi radi morilskega raka spremenili v kronično bolezen, s katero je mogoče živeti.

Biden je spomnil, kako je Kennedy s svojim ciljem združil Američane, pa čeprav njemu samemu očitajo razdeljevanje. Privržence svojega republikanskega predhodnika Donalda Trumpa, še vedno najmanj tretjino volivcev, je nedavno označil za polfašiste, in čeprav se sklicuje na demokracijo, mu na desni strani političnega prizorišča očitajo zavzemanje za enostrankarsko vladavino za vsako ceno. Nihče pa ne more biti proti obračunavanju z rakom, ki je leta 2015 zahteval tudi življenje Bidnovega sina Beauja.

Francoska prizadevanja za cepivo proti raku. FOTO: Patrick Hertzog/Afp

Rak ne dela razlik med republikanci in demokrati, je v spremstvu Kennedyjeve hčerke in ameriške veleposlanice v Avstraliji Caroline spomnil demokratski politik, ki bo za zgodnje diagnoze in druge ukrepe v prihodnjih letih namenil 1,8 milijarde dolarjev, spodbudil bo tudi biotehnične raziskave. ZDA v številu rakastih obolenj vodijo pred številni drugimi razvitimi in nerazvitimi državami, a če eni s prstom kažejo na sistem zdravstvenega zavarovanja, ki nekaterim otežuje pravočasni obisk zdravnika, drugi obtožujejo nezdravo hrano in način življenja. Oboleli za rakom imajo namreč v ZDA večjo verjetnost preživetja kot v številnih drugih državah z obveznim zdravstvenim zavarovanjem za vse kot Francija ali Velika Britanija.