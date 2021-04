Jordanski princ ne bo upošteval prepovedi

Princ Hamzah je sin pokojnega kralja Huseina in njegove najljubše žene, kraljice Noor, ki je bila sicer njegova četrta žena. Hamzah je bil ljubljenec pokojnega kralja in je bil leta 1999 proglašen za kronskega princa. A bil je premlad in neizkušen, da bi nasledil svojega očeta, ki je umrl leta 1999. Krono je prevzel starejši pol brat Abdulah in leta 2004 Hamzahu odvzel naslov kronskega princa in naziv podelil svojemu sinu.

Nekdanji jordanski kronski princje v zvočnih posnetkih sporočil, da ne bo sledil navodilom vojske, da naj ne komunicira s svetom, potem ko so ga strpali v hišni pripor. Po poročanju tujih medijev je 41-letnik obtožen snovanja zarote s tujimi zavezniki, da bi oslabil moč kraljevine. Nekdanji naslednik krone v Jordaniji to zanika, hkrati pa obtožuje voditelje države korupcije in nesposobnosti.Prijeli so še 16 ljudi, med njimi tudi nekdanjega kraljevega svetovalca in še enega člana kraljeve družine. Med prijetimi naj ne bi bilo nobenega pripadnika vojske, še navajajo tuji mediji. BBC dodaja, da so aretacije med visokimi predstavniki jordanske oblasti redki. Je pa obveščevalna služba po začetku pandemije dobila nekatera dodatna pooblastila.Jordanska opozicija je v nedeljo na twitterju objavila posnetke, na katerih Hamzah pojasnjuje, da ne bo upošteval prepovedi tvitanja in drugih načinov komuniciranja s svetom.Prince Hamzah je polbrat jordanskega kralja. Trenja v kraljevi družini so že dlje časa prisotna, a ni jasno, zakaj je oblast ravno zdaj ukrepala proti princu, navajajo tuji mediji. Izpostavil naj bi se sicer sam, ker se je večkrat udeležil srečanj, na katerih so bili prisotni glasni kritiki aktualnega kralja. Iz države so po poročanju Reutersa še sporočili, da želijo čim prej rešiti krizo v kraljevi družini, a da princ Hamzah ne sodeluje. Gre za prvi javen spor v družini v zadnjih letih.Jordanija je ustavna monarhija, a ima kraljeva družina močan vpliv, saj imenuje vlado, razpusti parlament in potrdi zakonodajo. Država je ena ključnih zahodnih zaveznic, za zdaj te podpirajo kralja.