Južni Libanon se spreminja v Gazo

Šest tednov po začetku izraelskih napadov na Libanon nič ne kaže, da bi bila prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom blizu. Tudi zaradi ameriških predsedniških volitev, ki so v geopolitičnem vakuumu Izraelu sploh omogočile odprtje še ene fronte, in neopisljive groze na območju Gaze. Izraelska vojska je v Libanonu do zdaj uporabljala podobno taktiko kot v Gazi: celostno rušenje in uničevanje ne glede na število civilnih žrtev. V mesecu in pol je bilo v Libanonu ubitih 2800 ljudi.