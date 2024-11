Izraelska taktika požgane zemlje, tako v Gazi kot Libanonu

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se velik del sveta ukvarja z vprašanjem, kdo bo v prihodnjih štirih letih vodil Združene države, izraelska vojska na severu Gaze še naprej izvaja množične poboje in prisilno izganja izčrpano, sestradano, bolno in travmatizirano prebivalstvo. Na (ne le) popolnoma opustošenem severu Gaze smo priča genocidu v režiji in izvedbi države, ki ji to omogoča prav Bela hiša. Zdajšnja ameriška administracija – in seveda tudi vse prejšnje.

V zadnjih dveh dneh so izraelske sile na severu Gaze ubile najmanj 80 ljudi – med njimi okoli 50 otrok. Izraelska vojska med nenehnim bombardiranjem še vedno v celoti blokira dostop humanitarne pomoči. Na severu Gaze vlada huda lakota. Ni ne hrane ne vode ne elektrike. Po nekajdnevnem vdoru izraelske vojske in ugrabitvi palestinskega zdravstvenega osebja komaj deluje le še ena bolnišnica (Kamal Advan). V soboto in nedeljo je izraelska vojska najbolj intenzivno bombardirala ostanke mesta Beit Lahija, epicentra genocida, in begunsko taborišče Džabalija. Bombe in rakete so padale tudi po osrednji in južni Gazi.