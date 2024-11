Kaj se dogaja s kognitivnim stanjem Donalda Trumpa?

Nancy Pelosi, nekdanja predsednica predstavniškega doma, je izrazila resne pomisleke glede kognitivnega stanja nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. Med nastopom na MSNBC je Pelosi trdila, da se Trumpov um »poslabšuje« in da ne bo sposoben opravljati funkcije predsednika.

Volivce je opozorila, da morajo vedeti, da Trump zaradi hitrosti slabšanja njegovega zdravstvenega stanja ne bo zdržal celotnega mandata. Po njenem mnenju bi lahko volivci na koncu glasovali za predsednika Vancea, kar bi bilo po njenem mnenju »grozno za našo državo«.

Kognitivna degeneracija

Pelosi je svoje trditve podkrepila s primeri Trumpovih izjav in vedenja, ki jih je označila kot znake kognitivne degeneracije. Med govorom v Pensilvaniji je Trump, ki je bil prej letos ustreljen v uho med govorom, izjavil, da bi ga nekdo moral ustreliti skozi »lažne novice«, kar ga ne bi tako motilo.

Poleg tega je Pelosi omenila še en primer iz preteklosti, ko je Trump razpravljal o hipotetičnem scenariju, v katerem bi bil na potapljajočem se električnem čolnu in bi moral izbirati med smrtjo zaradi električnega udara ali napada morskih psov. Trump je dejal, da bi raje izbral električni udar. Pelosi je to interpretirala kot znak, da je »nekaj zelo narobe« z njegovim razmišljanjem.

Njene izjave so sprožile številne odzive, med drugim tudi ostre kritike iz Trumpove kampanje, ki so jo označili za politično motivirano in neutemeljeno.

Karoline Leavitt, nacionalna tiskovna predstavnica Trumpove kampanje, je v izjavi za Fox News Digital ostro kritizirala Pelosi. Leavittova je Pelosi označila za »postarano, propadlo in skorumpirano političarko«, ki je izgubila podporo Američanov. Dodala je, da bi se Pelosi morala vrniti v San Francisco, mesto, ki ga je po njenem mnenju popolnoma uničila, in se nikoli več ne vrniti na politično sceno.

Leavittova je poudarila, da je Trump še vedno v odlični formi za vodenje kampanje in zmago na volitvah. Poudarila je, da so trditve Pelosi politično motivirane in neutemeljene ter da Trump še vedno uživa veliko podporo med volivci. Po njenem mnenju so Pelosiine izjave zgolj poskus diskreditacije Trumpa in odvračanja pozornosti od lastnih neuspehov.

Trumpova kampanja je tudi izpostavila, da se Trump nahaja v »odličnem položaju« za zmago na volitvah, kar potrjujejo tudi rezultati zgodnjega glasovanja. Poudarili so, da Trump širi svojo bazo podpore in da je pripravljen na morebitne izzive, ki jih prinaša volilna kampanja.

Maligna narcisoidnost

A Pelosijeva v svojih opažanjih ni osamljena. Že pred nekaj dnevi so, po poročanju Guardiana, strokovnjaki opozorili na nevarnosti Trumpove osebnostne motnje. Nedavno je bila celo stanovljena politična skupina, ki se aktivno bori proti Donaldu Trumpu. Napisali so pismo, ki ga je podpisalo več kot 200 strokovnjakov za duševno zdravje. V pismu opozarjajo, da je Trump zaradi svojih simptomov hude, neozdravljive osebnostne motnje, znane kot maligna narcisoidnost, nevaren in »popolnoma neprimeren za vodstvo.« Skupina je manj kot dva tedna pred predsedniškimi volitvami v New York Timesu objavila celostranski oglas v obliki odprtega pisma, v katerem trdi, da je Trump »eksistencialna grožnja demokraciji« v ZDA.

Oglas je financiral Anti-Psychopath PAC, politični akcijski odbor (PAC), ki je pripravil več napadalnih oglasov, v katerih je dvomil o Trumpovi duševni sposobnosti za opravljanje funkcije. V pismu so uporabili peto izdajo Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih motenj (DSM V), ki je temeljno besedilo za definiranje in zdravljenje duševnih motenj. V pismu so izpostavili, da Trump izpolnjuje vedenjske kriterije za antisocialno osebnostno motnjo, zato so poudarili, da je tudi neklinični opazovalec lahko pri Trumpu prepoznal vzorec »neupoštevanja družbenih norm in zakonov,« »ponavljajočega laganja,« »nepremišljenega zanemarjanja varnosti drugih,« »razdražljivosti,« »impulzivnosti,« »neodgovornosti« in »pomanjkanja kesanja.«

Nancy Pelosi je opozorila, da morajo vedeti, da Trump zaradi hitrosti slabšanja njegovega zdravstvenega stanja ne bo zdržal celotnega mandata. Po njenem mnenju bi lahko volivci na koncu glasovali za predsednika Vancea, kar bi bilo po njenem mnenju »grozno za našo državo«. FOTO: Jonathan Drake Reuters

Ameriško psihiatrično združenje meni, da je neetično diagnosticirati posameznike, ki jih psihiater osebno ni ocenil, kar je znano kot Goldwaterjevo pravilo. To pravilo je poimenovano po Barryju Goldwaterju, nekdanjem ameriškem senatorju in republikanskem predsedniškem kandidatu iz leta 1964, ki so ga psihiatri v anketi revije Fact označili za »psihotičnega« in »shizofrenega.« Goldwater je uspešno tožil revijo za obrekovanje in prejel odškodnino v višini 75.000 dolarjev.

Anti-Psychopath PAC vodi George Conway, odvetnik in aktivist, najbolj znan po vodenju Lincoln Projecta, republikanske skupine, ki je bila trn v peti Trumpu med njegovim predsedovanjem. Pismo se je neposredno dotaknilo Goldwaterjevega pravila in poudarilo, da se je diagnostični sistem DSM od leta 1973 moderniziral in zdaj temelji izključno na »opazovanih vedenjskih kriterijih.« Strokovnjaki so trdili, da so skozi leta opazovali na tisoče ur Trumpovega vedenja, ki ga podpirajo tudi opazovanja številnih posameznikov, ki so z njim osebno sodelovali, je poročal Guardian.

Mentalno zdravje kot pomembna debata

Kamala Harris, demokratska kandidatka za podpredsednico, je v zadnjem času ostro kritizirala Donalda Trumpa zaradi njegovega vedenja. Harris je Trumpa opisala kot »vedno bolj nestabilnega in neuravnovešenega« ter ga celo označila za fašista. Poleg tega so se pojavile trditve o njegovem domnevnem kognitivnem upadu, kar je sprožilo razprave o potrebi po celovitem nevrološkem pregledu za bivšega predsednika.

Vzporedno s temi kritikami so demokrati začeli spodbujati volivce, naj spremljajo Trumpova zborovanja, saj verjamejo, da bodo volivci sami opazili njegove domnevne pomanjkljivosti. Harris je med edino predsedniško debato dejala: »Dejansko bom naredila nekaj zelo nenavadnega in vas povabila, da se udeležite enega od Trumpovih zborovanj, ker je to res zanimivo za opazovanje.« Izpostavila je, da Trump med zborovanji pogosto govori o izmišljenih likih, kot je Hannibal Lecter, in trdi, da vetrnice povzročajo raka. Po njenih besedah ljudje pogosto zapuščajo njegova zborovanja predčasno zaradi izčrpanosti in dolgočasja.

Primerjava z Joejem Bidnom je tako postala tema razprav, saj bi Trump v primeru ponovne izvolitve postal najstarejši predsednik ZDA, star 82 let ob koncu svojega drugega mandata. Skrbi glede starosti in mentalne sposobnosti so tako postale pomemben del politične strategije demokratov, ki želijo izpostaviti razliko med Trumpom in Bidnom.

Poleg teh kritik se je v New York Timesu pojavil še en celostranski oglas, ki ga je podpisalo več kot 200 preživelih spolnih napadov in nasilja na podlagi spola. Med podpisniki je bila tudi bivša punca pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, ki je v intervjuju za Guardian trdila, da jo je Trump nekoč otipaval. Namen oglasa je bil volivce opomniti, da je bil Trump v civilnem postopku spoznan za odgovornega za spolno zlorabo, potem ko je primer proti njemu vložila newyorška pisateljica E. Jean Carroll.