Nasprotujoče si ankete in ideje predsedniških kandidatov

Samo nekaj ur pred ameriškim volilnim dnem, ki bo sklenil tokratne viharne predsedniške in kongresne volitve v velesili Zahoda, demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris in njen republikanski tekmec Donald Trump še naprej prepričujeta volivce, naj ju podprejo v boju za Belo hišo. Podpredsednica je v soboto nastopila v oddaji Saturday Night Live ter v nedeljo volivce prepričevala v Michiganu, nekdanji predsednik je po Pensilvaniji krožil še po Severni Karolini in Georgii.