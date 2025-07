Kaj se zgodi, ko Kitajska zapre sončnik

V nadaljevanju preberite:

Vsi smo zaskrbljeni zaradi pospešenega globalnega segrevanja, a le redki so ta pojav povezali s čistim zrakom nad Pekingom.

Znanstveniki že dolgo domnevajo, da je žvepleni smog, ki je še pred nekaj leti prekrival kitajsko prestolnico in druga velika mesta na Kitajskem ter v vzhodni Aziji, pravzaprav deloval kot nekakšen sončnik, ki je ohlajal planet oziroma vsaj upočasnjeval njegovo segrevanje.

Odkar je Azija, zlasti Kitajska, vložila ogromno prizadevanj v to, da bi njena mesta znova uzrla modro nebo, se je segrevanje pospešilo. Študijo o tem je vodil Bjø​rn H. Samset iz Centra za mednarodne raziskave o podnebju in okolju Cicero v Oslu, s skupino znanstvenikov, ki so se posvetili modeliranju kitajskega onesnaženja in posledic njegovega zmanjšanja.