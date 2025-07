V nadaljevanju preberite:

Vrhunsko srečanje voditeljev držav in vlad članic Bricsa je v nedeljo in včeraj v Riu de Janeiru potekalo pod vplivom napovedi ameriških carin, bližnjevzhodne krize in vojne v Ukrajini. Vse te točke so omenjene tudi v skupni izjavi, ki so jo podpisali na koncu zasedanja. Čeprav v besedilu niso omenjeni ne ZDA ne Izrael, prav tako ne beseda agresija, je mogoče iz vrstic, v katerih pozivajo­ k čimprejšnjemu premirju med Kijevom in Moskvo, jasno razbrati, kdo voditeljem teh držav krati­ spanec.