Kako daleč lahko Beograd pripelje podpora Budimpešte

Dosledna podpora Madžarske balkanski sosedi Srbiji na poti v Evropsko unijo se stopnjuje. ­Madžarski zunanji minister Péter Szijjártó je prijatelje v Beogradu­ navdušil s prepričanjem, da je ­Srbija pripravljena vstopiti v EU že jutri in da brez Srbije kot največje in najmočnejše v regiji na Zahodnem Balkanu ne more biti stabilnosti.

Podobno kot Slovenija, ki si vztrajno prizadeva za širitev Evropske unije na Balkan in evropske part­nerice prepričuje s stališčem, da mora biti širitev Unije na to regijo geopolitična prioriteta EU, saj bi v nasprotnem na izpraznjenem jugovzhodnem dvorišču Evrope pustili prostor za uveljavljanje interesov drugih sil, so prepričani tudi na Madžarskem.