Kako je mladenič pred tankom prišel v tank

Čeprav se šele v zadnjem času vse pogosteje postavlja vprašanje, ali je Kitajska nevarna velesila, se je ta dilema v resnici pojavila že pred 36 leti, ko je kitajska Narodnoosvobodilna vojska prvič streljala na pripadnike svojega naroda. Čeprav je šlo takrat za notranje obračunavanje režima z zahtevami po spremembah in je Peking, tako kot to počne zdaj, tudi takrat trdil, da je to notranja stvar države – ki je 4. junija 1989 na Trgu nebeškega miru branila svojo ureditev in morda tudi svoj obstoj –, so prav prizori vojakov v tankih ostali neizbrisen madež v kitajski ­zunanji politiki.