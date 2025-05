Hongkong: prestolnica posredovanja in pravice?

V nadaljevanju preberite:

Slovesnega podpisa konvencije, s katero so ustanovili novo organizacijo kot prispevek držav v razvoju k mednarodni vladavini zakonov, so se udeležili visoki predstavniki iz približno 60 držav Azije, Afrike, Latinske Amerike in Evrope ter predstavniki 20 mednarodnih organizacij, vključno z ZN. Namen, in to predvsem Kitajske, seveda pa tudi vseh 18 drugih držav, ki so se zbrale okoli pobude za ustanovitev IOMed, je ponuditi alternativo mednarodnemu kazenskemu sodišču, čeprav kitajski mediji trdijo, da bo nova organizacija komplementarna z obstoječimi institucijami in da bo konstruktivno pripomogla k mehanizmu za reševanje sporov.