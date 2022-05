Kako spodnesti Macronov liberalizem

V nadaljevanju preberite:

Francozi bi najbrž hoteli postideološko napredovati v prihodnost, a se prav tako pogrezajo v nazadnjaški levo-desni diskurz. Za to je vsaj delno kriv tudi predsednik, kajti številni državljani očitajo Emmanuelu Macronu, da je v prvem mandatu obrnil Francijo preveč na desno. Ker je za povrhu vse močnejša skrajna desnica Marine Le Pen, ne more čuditi, da se je na aprilskih predsedniških volitvah, v prvem krogu, dobra petina volivcev odklonila v radikalno levo in podprla voditelja Nepokorne Francije Jean-Luca Mélenchona. Ta je pred kratkim pozval sorodne tabore, da na junijskih parlamentarnih volitvah skupaj blokirajo macronizem. Pritegujejo mu.