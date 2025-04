Kako v stotih dneh narediti Kitajsko spet veliko

V nadaljevanju preberite:

Ob 100. dnevu Donalda Trumpa v Beli hiši v drugem mandatu je kitajsko ministrstvo za zunanje zadeve objavilo video v kitajščini in angleščini »Ne poklekniti pred nikomer!«. V dveh minutah in sedemnajstih sekundah skrbno sestavljenega filma ni niti enkrat neposredno omenjen ameriški predsednik. Govori se o ZDA na splošno. Ena izmed povedi deluje kot ključno sporočilo: »ZDA ne predstavljajo vsega sveta.«

V videu je rečeno, da ameriška trgovinska menjava predstavlja manj kot petino svetovne trgovine. Če bo preostali svet ostal enoten in solidaren, se bo pokazalo, da so ZDA le majhna nasedla ladja. Ob tem delu se pojavi podoba razpadajočega, zapuščenega čolna sredi opustošene, izsušene zemlje. To so ZDA, kakršne bi Trump lahko ustvaril v naslednjih treh letih in 265 dneh.