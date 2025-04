V nadaljevanju preberite:

»On me je poklical,« je dejal ameriški predsednik Donald Trump v intervjuju za tednik Time prejšnji teden, pri tem pa zatrdil, da ga je kitajski predsednik Xi Jinping poklical po telefonu in da med največjima gospodarskima silama sveta potekajo pogovori o carinah. »Kitajska in ZDA se ne posvetujeta niti pogajata o carinah,« je na to odgovorilo kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu.