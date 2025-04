Kalifornija hoče sama sodelovati s tujimi poslovnimi partnerji

Predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell ne bo uslišal predsednika Donalda Trumpa, ki si želi skorajšnjega nižanja obrestnih mer. Republikanski prvak poudarja nižanje cen energije in inflacije ter večje zaposlovanje od pričakovanega, voditelj Fed pa je izpostavil dolžnost svoje ustanove v boju proti inflaciji med velikimi višanji carin. Po njegovem bodo ti prinesli višjo inflacijo in počasnejšo rast.

Trump je predsednika Fed obsodil, da vedno kasni. Kaže, da bodo napetosti med med Belo hišo in centralno banko v republikančevem drugem mandatu še večje kot v prvem. Trumpu gre za vse ali nič. Nižje ameriške carine za uvožene izdelke od tistih, ki jih druge države zahtevajo od ameriških proizvajalcev, že desetletja krivi za številne težave ZDA, zdaj si je vzel priložnost za uresničitev svoje vizije podpore domačemu delavskemu razredu.

Tiskovna predstavnica bele hiše Karoline Leavitt Američane poziva, naj zaupajo predsedniku. Foto: Saul Loeb/Afp

Na svojem družbenem omrežju je posredoval celo oceno nekega vplivnika, da je zanalašč sprožil borzne zlome. Po mnenju »značilnega ameriškega očeta, do konca trumpovca« - in očitno tudi po predsednikovem mnenju – naj bi borzne težave pomagale k zatekanju denarja v državne obveznice, kar bi Fed prisililo v nižanje obrestnih mer. To bi omogočilo refinanciranje dolgov po ugodnejši stopnji, šibkejši dolar bi pomagal izvoznikom in prebivalci bi dobili na voljo ugodnejše kredite. Medtem naj bi visoke carine za tuje izdelke proizvodnjo vračale domov ter spodbudile ameriške kmete, kar naj bi vse nižalo cene izdelkov. 94 odstotkov vseh delnic poseduje osem odstotkov Američanov, ki bodo nekaj časa trpeli izgube, je poudaril »AmericanPapaBear«, a naj bi bila krepitev domače proizvodnje na koncu dobra za vse.

Ameriške borze so v petek še bolj zamajali kitajski povračilni ukrepi na 54-odstotne ameriške kazenske carine. Azijska velikanka jih bo za ameriške izdelke dodala še 34-odstotne, v republikanski administraciji so že prej naznanjali, da bodo na vsako maščevanje odgovorili s svojim. Analitiki vodilne ameriške banke JPMorgan zdaj verjetnost gospodarske recesije ocenjujejo s šestdesetimi odstotki, prej so s štiridesetimi.

Republikanski predsednik Donald Trump. Foto: Carlos Barria/Reuters

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pa je Wall Streetu priporočila zaupanje: »Predsednik je podvojil svojo izkazano gospodarsko formulo iz prvega mandata,« je čivknila. »Res je nacionalno izjemno stanje in skrajni čas je, da imamo predsednika, ki bo ukrepal.« Trumpu lahko nekaj optimizma dajejo zadnje statistike zaposlovanja, ki z 228 tisoč dodanimi delovnimi mesti v minulem mesecu še ne kažejo velike zaskrbljenosti delodajalcev. Predsednik je tudi povedal, da hoče vse več držav vedeti, če se lahko pogodijo.

Odločitev Pekinga za lastne kazenske carine do ameriških izdelkov je obsodil z besedami, da si Kitajska prav tega ne bi smela privoščiti: »Kitajska je zaigrala narobe, prepustili so se paniki.« Danes začenjajo veljati desetodstotne carine na skoraj ves uvoz v ZDA, v sredo še višje za izbrane države s članicami Evropske unije vred, ki bodo morale svojemu izvozu v ZDA dodajati dvajset odstotne carine.

»En slab dan na borzah« se bo tudi po besedah podpredsednika J.D. Vancea prelevil v cvetoče trge za zelo dolg čas. Tako kot Trump je pretrese primerjal z operacijo na bolniku, ki je bila zahtevna, zdaj pa je čas, da se njegovo zdravje izboljša. »Natančno to delamo.« Po njegovem prepričanju bo šlo ameriškim delavcem in malim poslovnežem veliko bolje, drugim državam pa je sporočil, da bi lahko šli s carinami še veliko višje.

Demokratski guverner Gavin Newsom napoveduje samostojno gospodarsko politiko svoje zvezne države, petega največjega gospodarstva sveta. Foto: Amy Sussman Getty Images Via Afp

Po vseh ZDA pa za jutri napovedujejo demonstracije proti sedanji republikanski administraciji, v tisoč mestih v vseh petdesetih zveznih državah naj bi se zbralo 400 tisoč ljudi. Skoraj dvesto organiziranih skupin sodeluje v protestih »Roke stran!«, ki bodo še posebej ciljali na Trumpovega voditelja urada za vladno učinkovitost Elona Muska.

Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom pa je svojo vlado pooblastil za sporočilo »našim trgovinskim partnerjem po vsem svetu«, da je njegova zvezna država pripravljena na nove priložnosti. Poudaril je, da dajejo 14 odstotkov bruto domačega proizvoda ZDA in so peto največje gospodarstvo sveta. »Ne bojimo se uporabiti moč našega trga za nasprotovanje največjemu davčnemu višanju naših življenj,« je kalifornijski demokrat, ki mu pripisujejo odločenost nastopiti na prihodnjih predsedniških volitvah, vrgel rokavico republikanskemu predsedniku ZDA.