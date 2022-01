Kanada s staroselci dosegla več deset milijard dolarjev vredno poravnavo

Kanadska vlada je v torek sporočila, da je s predstavniki staroselcev dosegla dogovor v vrednosti 40 milijard kanadskih dolarjev (okoli 28 milijard evrov), ki jih bo namenila za odškodnine družinam staroselcev in za reformo diskriminatorne družinske politike. Po navedbah vlade gre za največjo poravnavo doslej.

Doseženi načelni dogovori vključujejo 20 milijard kanadskih dolarjev (13,9 milijarde evrov) za otroke staroselcev, ki so jih odvzeli njihovim družinam in jih dali v internate. Preostalih 20 milijard bo namenjenih reformi sistema služb, pristojnih za otroke in družine, v prihodnjih petih letih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Največja poravnava v kanadski zgodovini

Načelni dogovori bodo predvidoma dokončani v prihodnjih mesecih. Višino odškodnin, ki jih bodo izplačali posameznikom, bodo določili v posvetovanju s stroko in največjo staroselsko organizacijo Skupščina prvih narodov.

Minister Marc Miller, pristojen za odnose med kanadsko vlado in staroselci, je dogovor označil za »največjo poravnavo v kanadski zgodovini«.

Robert Kugler, eden od odvetnikov, ki je staroselce zastopal v sodnem procesu, na katerem temelji dogovor, je dogovor označil za zgodovinskega. Izrazil je upanje, da je to točka preobrata v prizadevanjih države za spravo. Vsota po njegovih besedah govori o tem, »kako hudo je bilo trpljenje, žrtvam pa bo zagotovila boljše življenje«.

Minister Marc Miller, pristojen za odnose med kanadsko vlado in staroselci, je dogovor označil za »največjo poravnavo v kanadski zgodovini«. FOTO: Patrick Doyle/Reuters

V internatih umrlo več kot 4000 otrok

Okoli 150.000 mladih Indijancev, Inuitov in Metisov so v 139 internatih po državi, ki jih je v imenu vlade upravljala Katoliška cerkev, prisilno šolali od 19. stoletja pa vse do 90. let prejšnjega stoletja. Tam so bili izolirani od svojih družin ter odrezani od svojega jezika in kulture. Učence so pogosto fizično in spolno zlorabljali.

Po podatkih kanadske posebne komisije za iskanje resnice in spravo je v teh internatih umrlo več kot 4000 otrok, vendar točno število ni znano. Na območju internatov so v zadnjih letih odkrili več kot 1200 neoznačenih grobov otrok.

Komisija je ugotovila, da je Kanada nad staroselci izvedla kulturni genocid, kanadska vlada pa se je leta 2008 uradno opravičila za dogajanje.