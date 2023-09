Kancler ponuja opoziciji Pakt za Nemčijo

V nadaljevanju preberite:

V nemškem parlamentu je bilo danes pestro. Koalicija in opozicija sta druga v drugo iztrelile številne puščice na temo vodenja države. Kancler Olaf Scholz je zagovarjal delo svoje vlade in opoziciji ponujal Pakt za Nemčijo, opozicijski poslanci pa so vladi očitali, da državo vodi v propad. V skrajno desni Alternativi za Nemčijo so kanclerja pozvali k odstopu.