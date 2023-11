Kancler Scholz: Graditi bomo morali na zelenicah

V nadaljevanju preberite:

Kriza v nemški gradbeni in nepremičninski panogi se širi. Potem ko so že lani močno upadle prodaje stanovansjkih nepremičnin, je letos začelo naraščati število stečajev. V težavah so se znašla predvsem srednje velika gradbena podjetja, v insolvenčnih postopkih pa so tudi večja projektantska podjetja, v katerih je ogroženih na milijarde sredstev. iz panoge se množijo pozivi vladi, naj vendarle ukrepa.