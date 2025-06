Nevaren precedens: kar 48 mobilnih hišic v kampu na Murterju mora proč

Hrvaška gradbena inšpekcija je razglasila za gradbene objekte več deset mobilnih hišic v enem od kampov na otoku Murter in odločila, da jih je treba odstraniti. Primer po ocenah stroke predstavlja nevaren precedens, ker odločba postavlja pod vprašaj zakonsko razlago pojma mobilne hišice, piše hrvaški časnik Jutarnji list.

Gradbena inšpekcija je med nadzorom v maju ugotovila, da mobilne hišice v kampu Jazina v Tisnem na Murterju nimajo gradbenega dovoljenja. V odločbi, ki jo je podpisal višji gradbeni inšpektor, je občinskemu podjetju Prisliga, ki upravlja kamp, naložila, da mora »gradbene objekte v nezakonito rekonstruiranem kampu Jazina« v 90 dneh odstraniti.

Gradbena inšpekcija obiskala Murter in z odločbami presenetila lastnike kampov, vlagatelje, izvajalce del in pravnike. FOTO: Tina Horvat

Odločba gradbene inšpekcije, ki se nanaša na 48 mobilnih hišic, je po pisanju Jutarnjega lista presenetila ne le vpletene v primer, ampak tudi sogovornike iz vrst lastnikov kampov, vlagateljev, izvajalcev del in pravnikov.

Ti so za časnik ocenili, da gre za izjemno škodljivo in napačno odločitev inšpektorja, ki bi lahko predstavljala nevaren precedens in imela dramatične posledice za poslovanje celotnega kamping sektorja na Hrvaškem.

Odločba je po njihovih besedah postavila pod vprašaj zakonsko razlago pojma mobilne hišice in dosedanjo prakso v več sto hrvaških kampih, ki bi bili po takšni interpretaciji inšpektorja v prekršku.

Zakon o gostinski dejavnosti pojem kampiranja razlaga tako, da vključuje tudi mobilno hišico. Pravilnik o razvrščanju in kategorizaciji gostinskih objektov iz skupine kampov mobilno hišico opredeljuje kot premično opremo za kampiranje, ki je izdelana iz trdnega materiala, ni trdno pritrjena na tla in ima kopalnico. Lahko se prestavlja z ene lokacije na drugo in ni nastala z gradnjo.