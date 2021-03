Katar, Rusija in Turčija skupaj o prihodnosti Sirije

Zunanji ministri Katarja, Turčije in Rusije so v četrtek v Dohi razpravljali o prihodnosti države, kjer v teh dneh zaznamujejo deseto obletnico vojne, sicer najbolj krvavega konflikta našega časa. Tri države, ki imajo – ali pa so imele – v sirski »svetovni« vojni izjemo pomembno vlogo, so prišle do zaključka, da mora Sirija ostati enotna država, njeno ozemeljsko celovitost pa je treba zaščititi. In to v sodelovanju celotne mednarodne skupnosti na čelu z Združenimi narodi.