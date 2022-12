Kdo bo prvi izdelal krila, ki jih ne bo raztopila žgoča vročina sonca?

Odpri galerijo

Vse odkar so dojeli, da sonce ustvarja toploto, so začeli znanstveniki iskati sveti gral poceni, obilne in čiste energije. Ker je to dolga pot, ki se je od časa do časa zdela neskončna, se je med fiziki že ustalila šala: ne glede na to, kdaj vprašaš, kdaj bo ustvarjena fuzijska energija, bo odgovor vedno – čez dvajset let. FOTO: Nacionalni laboratorij Lawrencea Livermora prek Reuters