Kijev pogajanja z Rusijo označil za izjemno težka

Pogajanja med Ukrajino in Rusijo o končanju vojne se nadaljujejo, a so izjemno težka, se je danes na izjave ruskega predsednika Vladimirja Putina, da so pogajanja v slepi ulici, odzval svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Pogajanja so izjemno težka. Ruska stran se drži svoje tradicionalne taktike javnega pritiska na pogajalski proces, tudi z nekaterimi javnimi izjavami,« je sporočil Podoljak.

»Jasno je, da čustva bistveno vplivajo na pogajalski proces obeh strani. Jasno je tudi, da ukrajinska delegacija deluje izključno v okviru, ki je proukrajinski,« je zapisal Podoljak.

Pogajanja za končanje skoraj dvomesečnega konflikta potekajo že od začetka spopadov, vendar doslej niso prinesla nobenih konkretnih rezultatov. Predstavniki Moskve in Kijeva so se dvakrat osebno sestali v Turčiji, nazadnje proti koncu marca.

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes opozoril, da pomanjkanje doslednosti v ukrajinskih zahtevah na pogajanjih upočasnjuje napredek pri končanju vojaške operacije.

»V Istanbulu smo dosegli določeno raven dogovorov. Med drugim smo se dogovorili, da se varnostna jamstva ne bodo razširila na Krim, Sevastopol in Donbas. Pripravljeni smo bili na nadaljevanje pogajalskega procesa, a smo se namesto tega morali soočiti s provokacijo v Buči,« je dejal Putin in dodal, da sta se državi tako znova znašli v slepi ulici, poroča ruska tiskovna agencija Tass.