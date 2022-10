Kijev v temi, ljudje v zakloniščih

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so ruske rakete, letalske bombe in brezpilotna letala, naložena z eksplozivom, v dobrem tednu dni uničili ali resno poškodovali okoli 40 odstotkov ukrajinske električne ter del energetske infrastrukture, so ukrajinske oblasti v četrtek zgodaj zjutraj razglasile, da se v naslednjih dneh, tednih in najverjetneje tudi mesecih obetajo velike redukcije elektrike. To pomeni, da je pred Ukrajino zelo težka in ledeno mrzla zima.

Redukcije električne energije so v Kijevu opazne že nekaj dni. Od prejšnjega ponedeljka, ko je Kremelj po več mesecih napadel ukrajinsko prestolnico, je mesto v večernih in nočnih urah bistveno bolj temno – in temačno –, kot je bilo nedavno. Pa ne zato, ker je poletje na hitro zamenjala jesen, ampak zato, ker je Rusija po nekaj vojaških porazih in strateških težavah zaradi povečanega pritiska na ukrajinske sile, ki po severovzhodu države napredujejo tudi na jugu in stiskajo obroč okoli Hersona, ponovno napadla Kijev.