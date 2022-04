Zelenski: Za Rusijo plin in trgovina orožje proti Evropi

8.16 Kanadski poslanci dejanja Rusije v Ukrajini soglasno razglasili za genocid

Kanadski poslanci so v sredo soglasno podprli predlog, ki ruske napade v Ukrajini označuje za genocid. Kot so poudarili, obstaja kopica jasnih dokazov o »vojnih zločinih ter sistematičnih in množičnih zločinih proti človečnosti«, ki so jih nad ukrajinskim narodom izvedle ruske oborožene sile pod vodstvom predsednika Vladimirja Putina.

Posebej so izpostavili sistematične primere namernih pobojev ukrajinskih civilistov, skrunitve trupel, prisilne transferje ukrajinskih otrok, mučenja, številne primere fizičnega in psihičnega nasilja ter posilstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski parlament je resolucijo, ki rusko agresijo označuje kot genocid, potrdil pred dvema tednoma, latvijski pa pred enim tednom.

7.33 Zelenski: Rusija energijo in trgovino uporablja kot orožje proti Evropi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru dejal, da Rusija z energijo izsiljuje Evropo. Ruska odločitev za prekinitev dobave plina Poljski in Bolgariji je po njegovih besedah pokazala, da »nihče v Evropi ne more upati na normalno gospodarsko sodelovanje z Rusijo«.

Rusija po besedah Zelenskega »kot orožje ne uporablja le plina, temveč celotno trgovino. Zgolj čaka na trenutek, kdaj bo lahko uporabila eno ali drugo področje trgovine.« Dodal je, da Rusija »združeno Evropo vidi kot tarčo«. Prej kot se bo evropska celina zedinila, da ne more biti odvisna od trgovine z Rusijo, prej bo dosegla stabilnost.

Zelenski je pozdravil tudi dogovor z EU o začasni ukinitvi carin in kvot na izvoz blaga iz Ukrajine. Rusija je hotela ustvariti kaos na globalnih trgih, zlasti prehranskih. »Ukrajinski izvoz bo pomagal stabilizirati trge in bo podprl gospodarstvo države med krizo,« je še dodal Zelenski.

7.10 Generalni sekretar ZN Guterres se bo sestal z Zelenskim

Generalni sekretar ZN António Guterres se bo danes srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

V torek se je Gutteres mudil v Moskvi, kjer sta z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom govorila o vojni. Guterres je Putinu jasno povedal, da ZN ruske vojaške akcije obravnavajo kot invazijo na Ukrajino, in ponovil poziv, naj se Rusija in Ukrajina dogovorita za vzpostavitev varnih humanitarnih koridorjev.

Ruski predsednik Vladimir Putin na srečanju z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresem v Moskvi 26. aprila. Danes se bo Guterres sestal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. FOTO: Sputnik prek Reuters

V včerajšnjem tvitu po pristanku v Ukrajini je Guterres obljubil, da bo ZN »nadaljeval naše delo za širitev humanitarne podpore in zagotovitev evakuacije civilistov iz konfliktnih območij«.

Predstavnikom portugalskih medijev je Gutteres dejal, da se je Putin načeloma strinjal s pomočjo pri evakuaciji stotine civilistov, ki so ujeti v jeklarni Azovstal v Mariupolju. Vendar je dodal, da je operacija zapletene in »posebej občutljiva«.

7.00 Kijevski simfoniki kot glas Ukrajine na turneji po Nemčiji

Kijevski simfoniki so na turneji po Nemčiji, kjer bodo nastopali do 1. maja. Glas Ukrajine se mora slišati po vsem svetu, je sporočilo Kijevskega simfoničnega orkestra. Glasba je njihov odgovor na ruski napad na Ukrajino, so še sporočili.

Glas Ukrajine je tudi moto turneje kijevskih simfonikov, v okviru katere so že koncertirali na Poljskem. »Ukrajinski glasbeniki morajo postati glas Ukrajine in tistih Ukrajincev, ki so zaradi ruske agresije ostali brez glasu,« je še njihovo sporočilo.

V Nemčiji bodo nastopili v sedmih koncertnih hišah, med drugim v Berlinski filharmoniji. Turnejo so v ponedeljek začeli v Palači kulture nemškega mesta Dresden.