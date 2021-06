Kim Džong Un priznal pomanjkanje hrane v državi

Državljane opozoril na nadaljevanje omejitev

Plenum centralnega komiteja severnokorejske partije. FOTO: KCNA via Reuters

Severnokorejski voditeljje priznal, da se v državi soočajo s pomanjkanjem hrane zaradi pandemije covida-19 in lanskega tajfuna. V nagovoru na plenumu centralnega komiteja partije je opozoril, da »položaj postaja napet« in da je treba »situacijo zaradi hrane« rešiti, so danes poročali državni mediji.Kim je povedal, da je položaj posledica škode, ki jo je lani v kmetijstvu povzročil tajfun, delno pa je odgovornost tudi na kmetijskem sektorju, ker ni izpolnil načrtov proizvodnje žita, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Sicer gospodarstvo v državi po njegovih besedah »kaže znake krepitve« v prvih šestih mesecih tega leta. Industrijska proizvodnja se je v primerjavi z lanskim letom okrepila za kar 25 odstotkov, se je pohvalil vodja te komunistične države, ki se sicer sooča tudi z mednarodnimi sankcijami zaradi njenega spornega jedrskega programa.Kim je prebivalce vendarle opozoril, da se pandemija covida-19 nadaljuje in da se morajo pripraviti na nadaljevanje omejitev. Severna Koreja je sicer ob začetku širjenja novega koronavirusa hitro zaprla svoje meje, predvsem s Kitajsko, kjer se je virus začel širiti. A hkrati si je s tem zaprla tudi pomembno preskrbovalno žilo.Po ocenah posebnega predstavnika Sveta Združenih narodov za človekove pravice, ki spremlja razmere v Severni Koreji, je pandemija covida-19 močno prizadela predvsem preskrbo s hrano v tej državi. Kot je dejal, je posledica pandemije tudi več smrti zaradi lakote.A tudi pred pandemijo se je Severna Koreja soočala z velikim pomanjkanjem hrane. Več kot 40 odstotkov prebivalstva menda ni imelo varne preskrbe s hrano, je v enem od poročil opozoril Qintana.