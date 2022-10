Kim ne blefira, ampak strateško taktizira

V nadaljevanju preberite:

Na severovzhodnih območjih Hokaido in Aomori so včeraj ob zori razglasili preplah, ljudem pa svetovali, naj gredo v zaklonišča. Ta del Japonske je namreč na višini okoli enega kilometra preletel severnokorejski balistični izstrelek. Dosegel je domet okoli 4500 kilometrov in padel v Tihi ocean. Polet je trajal približno dvaindvajset minut. Japonska vojska ni izvedla nikakršnih dejavnosti, da bi sestrelila raketo.

Japonski premier Fumio Kišida je obsodil izstrelitev petega balističnega izstrelka v minulih desetih dneh in ga razglasil za »barbarsko dejanje«, južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol pa je opozoril, da se bodo iz Seula odločno odzvali, kajti »ni mogoče tolerirati provokacij Severne Koreje, ki mora za to plačati določeno ceno«. Ameriški svetovalec za državno varnost Jake Sullivan in državni sekretar Antony Blinken sta odločitev vodstva v Pjongjangu, da se izstrelek usmeri prek japonskega ozemlja, obsodila kot »nevarno in brezobzirno«.