Kitajci ne vedo, kaj bo brez Angele Merkel

Ne le, da bo politična zgradba pri oblikovanju nove nemške vlade določila drugačno politiko bodočega kanclerja do Kitajske, temveč bo imelo tudi vodstvo v Pekingu drugačen pristop do celotne EU. Ta odnos bo v prihodnje previdnejši, ostrejši in bolj osredotočen na prioritete in lastne nacionalne interese.



Da se zlato obdobje v odnosih z Berlinom bliža koncu, se je pokazalo tudi, ko Kitajska nemški vojaški ladji ni dovolila pristati v pristanišču v Šanghaju. Fregata Bayern, težka 4000 ton, je v začetku avgusta izplula iz Wilhemshavna na polletno križarjenje po indopacifiškem območju. Ker gre za prvo nemško ladjo, ki je po dvajsetih letih priplula v te vode, bi morala njena prisotnost pričati o pomembnosti, ki jo evropska sila pripisuje trdnosti in odprtosti tega območja.