Kitajska je v vojni in za zdaj ne zmaguje

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je priznala, da so razmere »resne«, a zatrdila, da ima vse pod nadzorom. Od začetka meseca se spoprijema s pospešeno rastjo števila obolelih za covidom-19. V torek so potrdili več kot 5100 primerov okužbe, v izolaciji je okrog 50 milijonov ljudi; država doživlja največjo pandemično krizo, odkar se je konec leta 2019 v Wuhanu pojavil virus sars-cov-2.

Od 1. marca so na Kitajskem potrdili več kot 15.000 primerov okužbe, ki jo zdaj povzroča predvsem tako imenovani prikriti omikron, različica virusa, ki se izredno hitro širi. Žarišče okužbe je bilo najprej na jugu države, kjer je bilo v strogi karanteni 17,5 milijona prebivalcev Shenzhena, tehnološkega središča nedaleč od Hongkonga.

Potem se je pandemija razširila proti severovzhodu in številni proizvajalci, ki so v lasti velikih svetovnih družb, so morali ustaviti proizvodnjo. Tudi Foxconn, ki sestavlja iphone in druge Applove izdelke, ter več kot 40 tajvanskih proizvajalcev polprevodnikov in drugih elektronskih komponent (gre za družbe, ki delujejo blizu Shenzhena), pa tudi Vokswagen in Toyota, ki imata tovarno v severovzhodni pokrajini Jilin.