Zaradi prenatrpanih krematorijev morda na stotine smrti ne bo prijavljenih

Kitajska z 8. januarjem odpravlja karanteno za potnike, kar nakazuje na spremembo državne politike do covida. Kot je znano, je Kitajska že tri leta zaprta za vse tuje delavce in študente kot tudi za vse ostale, ki bi si želeli obiskati svoje družine na Kitajskem.

Kakšno je dejansko stanje glede razširjenosti virusa na Kitajskem ni znano, kajti uradniki ne objavljajo več podatkov o okužbah. Peking je prejšnji teden vsak dan poročal o približno 4000 novih okužbah s covidom in nekaj smrtnih primerih, nato pa v nedeljo sporočil, da bodo številke prenehali objavljati.

Po nekaterih poročilih, ki jih navaja BBC, so bolnišnice preobremenjene, smrtnost med starejšimi pa visoka. Britansko podatkovno podjetje Airfinity ocenjuje, da ima Kitajska več kot milijon okužb in 5000 smrti na dan, navaja Reuters.

Kitajska je ena zadnjih držav, ki je prešla v fazo »življenje s covidom«. Zadnje tri leta so imeli omejitve javnega življenja, državne meje so bile zaprte, veljala je obvezna karantena za vse okužene in tiste v stiku z njimi.

Tako imenovani pristop ničelne tolerance je poleg negativnega vpliva na gospodarstvo načel tudi potrpljenje ljudi naveličanih omejitev in testiranja. Novembra so se zaradi neštetih prepovedi pojavili celo javni protesti proti predsedniku Xi Jinpingu, oblasti pa so le nekaj tednov kasneje opustile večji del omejitev.

Vsi tisti, ki bodo vstopili v državo – odpravljena bo tudi omejitev dnevnega števila letov - bodo morali še vedno imeti PCT potrdilo. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Kitajska tako sicer še vedno ohranja zaprte meje. Od marca 2020 mora vsakdo, ki vstopi vanjo, v tritedensko obvezno karanteno v državni ustanovi. To je bilo pred kratkim skrajšano na pet dni.

Skladno z nedeljskim obvestilom nacionalne zdravstvene komisije, ki je objavila, da bo covid osmega januarja le še nalezljiva bolezen razreda B, pa bo tudi ta karantena odpravljena. Vsi tisti, ki bodo vstopili v državo – odpravljena bo tudi omejitev dnevnega števila letov – bodo morali še vedno imeti PCT potrdilo.

Spremenjena bo tudi vizumska ureditev za tujce, ki želijo priti na Kitajsko zaradi dela in študija, ali družinskih obiskov in srečanj. Kot navaja BBC, zaenkrat še ni jasno, ali to vključuje tudi turistične vizume, so pa kitajski uradniki dejali, da bodo začeli pilotni program za mednarodne križarke.

Nova pravila so pozdravili številni Kitajci, ki bodo zdaj spet lahko potovali v tujino. Nekatere spletne potovalne agencije v državi so poročale o skokovitem porastu prometa v nekaj urah po objavi.

Odprava omejitev zvišala cene delnic Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali. Analitiki rast pripisujejo odpravi strogih ukrepov za omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom na Kitajskem, od katere si vlagatelji obetajo oživitev gospodarske aktivnosti in razbremenitev problematike dobavnih verig. Na vodilni azijski borzi v Tokiu se je indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnejših delnic, zvišal za 0,16 odstotka. Rast japonskih delnic so spodbujali predvsem solidni rezultati tamkajšnje trgovine na drobno. V Šanghaju indeks Shanghai Composite beleži rast za 0,99 odstotka. Vlagatelji so povpraševali predvsem po delnicah proizvajalcev potrošnega blaga. Borza v Hongkongu je danes še zaprta, prav tako se ni trgovalo na borzi v Sydneyju. Upanje na vrnitev kitajskih turistov je v Seulu spodbudilo rast tečajev predvsem delnic podjetij, ki so povezana s turizmom. Osrednji borzni indeks Kospi je pridobil 0,54 odstotka vrednosti. Na Tajvanu so se delnice danes v povprečju podražile za 0,30 odstotka.

Mnogi pa so izrazili tudi jezo zaradi nenadne svobode po letih nadzora. »Vesel sem zaradi tega, a tudi brez besed. Če zdaj odpiramo vse, ne razumem, zakaj sem moral letos trpeti vse dnevne teste na covid in zapor?« je rekla Rachel Liu, ki živi v Šanghaju.

Ljudje v mestih, kot sta Peking in Šanghaj, kjer se pozimi srečujejo z nizkimi temperaturami, pravijo, da jim zmanjkuje zdravil proti gripi in prehladu ter iščejo zdravniško pomoč za bolne svojce, poroča BBC. Obstaja bojazen, da zaradi prenatrpanosti krematorijev na stotine smrti morda ne bo prijavljenih.

SVO opozorila na zasedenost bolnišnic

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je namreč pred nekaj dnevi opozorila na prezasedenost kitajskim bolnišnic zaradi novega vala okužb. Po besedah dr. Michaela Ryana, vodje oddelka SZO za nujne primere, naj bi bili oddelki za intenzivno nego zasedeni, med tem, ko državni uradniki trdijo, da so številke »razmeroma nizke«. Kitajski podatki kažejo, da v sredo nihče ni umrl zaradi covida, v torek le pet ljudi, v ponedeljek pa dva. Po navedbah BBC obstaja skepticizem glede resničnega stanja.

»Na Kitajskem so poročali o razmeroma nizkem številu primerov na oddelkih za intenzivno nego, a anekdotično se oddelki za intenzivno nego polnijo. Že nekaj tednov govorimo, da bo ta zelo nalezljiv virus vedno zelo težko popolnoma ustaviti samo z javnozdravstvenimi in socialnimi ukrepi,« je dejal Ryan.

Vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na tedenski tiskovni konferenci v Ženevi dejal, da je »zelo zaskrbljen zaradi razvijajočih se razmer na Kitajskem«. Zahteval je posebne podatke o resnosti bolezni, sprejemih v bolnišnico in potrebah po intenzivni negi. Ryan je dodal, da je »cepljenje izhodna strategija« za izbruhe koronavirusa. Kitajska je razvila in proizvedla lastna cepiva, za katera se je izkazalo, da so manj učinkovita pri zaščiti ljudi pred resno boleznijo Covid in smrtjo kot mRNA cepiva, ki se uporabljajo v večjem delu preostalega sveta.