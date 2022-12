Kitajska mora dati točne in resnične podatke o okuženih s koronavirusom

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ob hitrem naraščanju števila okužb z novim koronavirusom in obolelih s covidom-19 na Kitajskem od kitajskih oblasti zahtevala točne, resnične in sprotne podatke o številu okuženih in obolelih.

Predstavniki WHO so se v petek sešli s predstavniki kitajske Nacionalne zdravstvene komisije in tamkajšnjega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, od katerih so zahtevali dodatne informacije o razmerah na Kitajskem ter ponudili strokovno pomoč.

»WHO je izpostavila pomen nadzora in pravočasnega objavljanja podatkov, da bi lahko Kitajski in mednarodni skupnosti pomagali oblikovati natančno oceno tveganj in učinkovit odziv,« so sporočili iz organizacije s sedežem v švicarski Ženevi.

Število okužb z novim koronavirusom na Kitajskem skokovito narašča, odkar so v državi odpravili politiko ničelne tolerance do covida-19. Samo v prvih treh tednih decembra se je po neuradnih ocenah okužilo 248 milijonov Kitajcev.

Vse več držav zato uvaja obvezno testiranje ali druge pogoje za potnike, ki prihajajo iz Kitajske, med njimi Italija, Španija in ZDA. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Vse več držav zato uvaja obvezno testiranje ali druge pogoje za potnike, ki prihajajo iz Kitajske, med njimi Italija, Španija in ZDA. Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) je sicer v četrtek sporočil, da obvezno testiranje potnikov iz Kitajske ni upravičeno, saj ne verjamejo, da bo porast primerov na Kitajskem vplival na epidemiološke razmere v EU »glede na večjo odpornost prebivalcev EU in predhodno pojavljanje različic, ki trenutno krožijo na Kitajskem«.