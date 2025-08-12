Kakšne so kitajske ambicije pri reševanju palestinskega vprašanja

V nadaljevanju preberite:

»Izraelski poskus okupacije Gaze mora doživeti odločno nasprotovanje; zabloda, da se stvari rešujejo predvsem s silo, mora biti odstranjena; človekoljubna katastrofa v Gazi se mora končati; načrt rešitve v obliki dveh držav mora znova zaživeti.« To je okvir stališča vodstva v Pekingu o krizi na Bližnjem vzhodu, ki ga je v nedeljo na zasedanju varnostnega sveta ZN pojasnil kitajski veleposlanik v ZN Fu Cong.

»Gaza pripada palestinskemu ljudstvu in je neločljivi del palestinskega ozemlja. Sleherni poskus zamenjave prebivalstva ali ozemeljske strukture Gaze je treba odločno zavrniti,« je dejal Fu.