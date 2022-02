Kitajski zid in podarjena helikopterja

V nadaljevanju preberite:

Oborožitvena tekma med Hrvaško in Srbijo se nadaljuje. Najbrž manj tekma in bolj javna zgodba, ki jo poudarjajo hrvaški in srbski politiki. Včeraj je namreč v vojaškem delu zagrebškega letališča Franja Tuđmana pristalo ameriško vojaško letalo z dvema helikopterjema UH-60M Black Hawk (črni sokol). Helikopterja so Združene države Amerike podarile Hrvaški, ki bo še dva kupila. Cena? Malenkost: 100 milijonov dolarjev.