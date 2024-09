Kitajsko-ameriško rivalstvo v Afriki

V nadaljevanju preberite:

Kitajski voditelj Xi Jinping je to poletje spet zatresel temelje, na katerih stoji zahodni svet, tokrat z oznanilom nove obilne finančne injekcije za afriško celino. Zavezal se je, da bo Kitajska v prihodnjih treh letih med afriške države razdelila investicije v skupni vrednosti 51 milijard dolarjev. Podprla bo vrsto infrastrukturnih projektov in ustvarila delovna mesta za še dodaten milijon ljudi – zdaj s svojimi investicijami v Afriki neposredno ali posredno zagotavlja na stotine tisočev delovnih mest.

Tako je pred 50 delegati iz afriških držav obljubil kitajski predsednik na vrhu Foruma o kitajsko-afriškem sodelovanju (FOCAC), ki je potekal v Pekingu. Vse to bi nadgradilo že v minulih 20 letih močno okrepljeno strateško povezovanje Kitajske z afriškimi deželami. Med letoma 2006 in 2021 je Kitajska tja poslala za 191 milijard investicij. Približno istočasno je afriškim državam, ki so večinoma obremenjene z visokimi dolgovi, odpisala oziroma prestrukturirala petnajst milijard dolarjev dolga.