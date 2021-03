Kitajsko in rusko spodbijanje vloge ZDA

V nadaljevanju preberite:

Z novim ameriškim predsednikom Joejem Bidnom so evropski zavezniki dobili močan poudarek na skupnih demokratičnih vrednotah in zavezništvu, ki so ga tako pogrešali pod Donaldom Trumpom, pred obiskom državnega sekretarja v Bruslju pa ameriški notranjepolitični razkoli odmevajo v mednarodnih odnosih. Avtokratski Kitajska in Rusija izprašujeta ameriško demokracijo in moralni kodeks.