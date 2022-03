Kitajsko-ruski odnosi so trdni kot skala

V nadaljevanju preberite:

Pa vendar je Wang Yi dal vedeti, da bo Kitajska stala ob strani Putinu ne glede na razvoj dogodkov v Ukrajini in da mu bo s kupovanjem energentov in drugih izdelkov (po cenah, ki jih v teh razmerah določa kitajska stran) omogočila dovolj prostora, da se bo lahko izognil globokim ugrizom mednarodnih sankcij. Z drugimi besedami, Xi Jinpingu gotovo ne ugaja to, kar njegov »prijatelj, ki mu v splošnem zaupa«, počne na tujem ozemlju, vendar na »ukrajinsko krizo« gleda s širše perspektive, v kateri je zajeto tako tisto, kar Kitajsko in Rusijo razdvaja, kot tisto, kar ju združuje v bližnji in daljni preteklosti. V jedru tega zornega kota so podobne ambicije, usmerjene k reviziji konca hladne vojne, ki je povzročil, da sta se ti državi znašli na robu svetovne ureditve.