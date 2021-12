Kljub prepovedi zabav na Downing Streetu organizirali božični kviz

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko veliko ljudi razmišlja, kako bo pandemija covida-19 vplivala na letošnje božične praznike, britanskemu premieru Borisu Johnsonu velike preglavice še vedno povzročajo lanski. Seznam božičnih zabav, ki so bile v času prepovedi druženja decembra 2020 organizirane na sedežu britanske vlade in po različnih vladnih uradih, je iz dneva v dan daljši. Na njem se je konec tedna znašel tudi božični kviz za zaposlene na Downing Streetu 10, ki je po poročanju časnika Sunday Mirror potekal 15. decembra in se ga je »na kratko« udeležil tudi Johnson.