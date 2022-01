Ko predsednik novinarja imenuje pasji sin

Ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu večkrat popustijo živci pred tistimi, ki mu ugovarjajo, »vroči mikrofon« pa je v ponedeljek še posebej nazorno zabeležil psovko na račun novinarja televizijske postaje Fox News Petra Doocyja. Po Bidnovem poročilu o reševanju težav z oskrbovalno verigo je temu še uspelo vprašati o inflaciji kot političnem bremenu pred bližnjimi volitvami, preden so ga varnostniki skupaj z drugimi potisnili iz sobe. Zato predsednikovega odgovora ni več slišal, a so ga posneli mikrofoni: »To je pa res velika prednost. Več inflacije. Kakšen neumen pasji sin!« je bil ciničen Biden.

Le dan pred tem je Biden grobo zavrnil Foxovo novinarko Jacqui Heinrich, ki je vprašala, zakaj čaka na prvo potezo ruskega predsednika Vladimirja Putina: »Kakšno neumno vprašanje!« Po grobi zavrnitvi Petra Doocyja pa je predsednik segel po telefonu ter novinarju zagotovil, da ni šlo za nič osebnega. Poročevalec iz Bele hiše bolj konservativno usmerjene televizijske postaje demokratskemu predsedniku in drugim članom administracije pogosto postavlja neprijetna vprašanja, medtem ko ga mnogi drugi izprašujejo veliko bolj milo kot prejšnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa.

Naklonjenost vseh medijev do Bidna pa se hitro zmanjšuje v sorazmerju z naraščanjem njegovih neuspehov in nepriljubljenosti med prebivalstvom in demokratski predsednik je presodil, da mora z enim od stalnih dopisnikov iz Bele hiše »očistiti zrak«. Doocy mu je odgovoril, da bo še naprej spraševal drugače od drugih, in tokrat se je Biden strinjal, da je to potrebno.

»Hej, Sean, svet je na robu tretje svetovne vojne in pri vsem, kar se dogaja, cenim, da si je predsednik vzel nekaj minut za klic,« je Doocy pripomnil kolegu Hannityju. Biden je novinarjem poročal tudi o telefonskih pogovorih z evropskimi voditelji zaradi ukrajinske krize in poudaril »totalno soglasje« med njimi.