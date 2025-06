Ali Japonska lahko obdrži svoja nepogrešljiva podjetja?

V nadaljevanju preberite:

Kmalu po tem, ko je podjetje Shibaura Electronics februarja od tajvanskega podjetja Yageo prejelo ponudbo za sovražni prevzem v vrednosti 465 milijonov dolarjev, je proizvajalec temperaturnih senzorjev, ki se uporabljajo v izdelkih od kuhalnikov riža do raket, temu podjetju poslal seznam 50 vprašanj.

Eno vprašanj tajvanskemu podjetju, ki ima poslovne vezi s Kitajsko, je bilo, kolikšen delež prodaje predstavljajo transakcije s kitajsko vojsko. Podjetje Yageo je odgovor zavrnilo in namesto tega ponudilo pogovor za zaprtimi vrati.

Japonska skupina MinebeaMitsumi se je pojavila kot konkurenčni kupec, vendar jo je Yageo dvakrat prekosil s ponudbo, ki zdaj znaša 6200 jenov za delnico, kar je 97 odstotkov več od cene delnic Shibaura pred začetkom te prevzemne bitke. Upravni odbor Shibaure je zdaj opustil svoje nasprotovanje ponudbi Yageo.

To je drugi primer, da je tuje podjetje poskusilo s sovražnim prevzemom japonskega tekmeca, odkar so leta 2023 začele veljati nove smernice o združitvah in prevzemih.