Niti opravičila ženi niso pomagala, minister je moral zaradi riža odstopiti

Japonski kmetijski minister Taku Eto je te dni na svoji koži izkusil, kaj pomeni pest riža. V resnici ni šlo (le) za pest riža, ampak za precej večje količine tega za Japonce izjemno pomembnega živila. Ta konec tedna je namreč precej nepremišljeno izjavil, da sam nikoli ni kupil riža, saj mu ga podporniki toliko darujejo, da ga lahko tako rekoč prodaja.

Izjava je v japonski družbi povzročila pravi pretres. Zaradi pomanjkanja riža so namreč v tej daljni državi močno narasle cene tega živila, prejšnji mesec so bile skoraj dvakrat višje kot aprila 2024. Povprečna cena riža, prodanega v supermarketih, je v tednu do 11. maja dosegla rekordnih 4268 jenov (26,35 evra) za pet kilogramov, še prejšnji teden je znašala 4214 jenov ali 26 evrov.

Zaradi pomanjkanja riža so namreč v tej daljni državi močno narasle cene tega živila, prejšnji mesec so bile skoraj dvakrat višje kot aprila 2024. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Tamkajšnja vlada je bila zaradi krize prisiljena sprostiti del svojih nujnih zalog tega osnovnega živila, da bi znižala cene, a za zdaj neuspešno, piše BBC. Aprila je Japonska prvič po četrt stoletja tudi uvozila riž iz Južne Koreje. Za pomanjkanje tega živila je sicer krivih več dejavnikov, med drugim slaba letina zaradi vročega vremena leta 2023 in panično kupovanje, ki ga je spodbudilo opozorilo o megapotresu leta 2024. Zaloge so zaradi pričakovanja nadaljnjega pomanjkanja kopičili tudi trgovci na debelo in distributerji.

Eto je tako s svojo izjavo dregnil v rano naroda. Napako je poskušal popraviti, javnosti se je opravičil, da je šel predaleč, sočustvoval je s stisko potrošnikov, a ni pomagalo. Kot je skrušeno priznal, je razjezil celo svojo ženo. »Povedala mi je, da kupuje riž, ko zmanjka podarjenega,« je dejal. »Naša družina ne živi samo od riža, ki ga dobimo v dar,« je dejal.

Včeraj je – potem ko je opozicija vladi zagrozila z nezaupnico – podal odstopno izjavo. »Vprašal sem se, ali je primerno, da ostanem na čelu [kmetijskega ministrstva] v časih, ko so cene riža kritično visoke, in ugotovil, da ni,« je izjavil po poročanju tiskovne agencije Kjodo. »Še enkrat se opravičujem ljudem, ker sem kot minister dajal skrajno neprimerne komentarje, medtem ko se borijo z naraščajočimi cenami riža.«

Za naslednika na mestu kmetijskega ministra je Išiba imenoval Šindžira Koizumija, nekdanjega ministra za okolje in sina priljubljenega nekdanjega premiera Juničira Koizumija. FOTO: Issei Kato/Reuters

Njegov odstop je, kot je poročal Guardian, še povečal pritisk na manjšinsko vlado Šigeruja Išibe, ki mu pred julijskimi volitvami v zgornji dom parlamenta ni uspelo zajeziti naraščajočih cen riža in odpraviti širše krize življenjskih stroškov, kar je vznejevoljilo volivce.

V nedavni raziskavi je kar 87 odstotkov vprašanih izrazilo nezadovoljstvo z ravnanjem vlade v zvezi s cenami riža, ocene Išibovega kabineta pa so padle na najnižjo raven od njegovega nastopa mandata oktobra lani.

Za naslednika na mestu kmetijskega ministra je Išiba imenoval Šindžira Koizumija, nekdanjega ministra za okolje in sina priljubljenega nekdanjega premiera Juničira Koizumija.

Pomanjkanje riža je na Japonskem v preteklosti že povzročilo politične pretrese. Leta 1918 so nemiri zaradi naraščajočih cen riža celo zrušili vlado, je poročal BBC.