Kocka je padla: EU prepoveduje uvoz ruske nafte

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je v evropskem parlamentu predstavila predlog novega, že šestega svežnja sankcij proti Rusiji, ki vključuje naftni embargo. »To bo popolna prepoved uvoza ruske nafte, prepeljane po morju in kopnem, surove in rafinirane,« je povedala.

Embargo bo vpeljan postopoma, v šestih mesecih za nafto in do konca leta za naftne izdelke. Sankcije morajo potrditi še države članice. Pričakovane so izjeme, prehodna obdobja za Madžarsko in Slovaško, ki sta zaprti državi (brez dostopa do morja) in močno odvisni od ruske nafte.

»Tako bomo maksimirali pritisk na Rusijo, hkrati pa minimalizirali postransko škodo za nas in naše partnerje po svetu,« je povedala. S tem bodo preprečevali Rusiji, da modernizira svoje gospodarstvo in ga naredi bolj raznovrstnega. »Putin je hotel izbrisati Ukrajino z zemljevida. Jasno je, da mu ne bo uspelo. Nasprotno, Ukrajina je vstala v enotnosti. In (Putin) potaplja svojo državo, Rusijo,« je povedala Ursula von der Leyen.

Ustavljanje Putinovih laži

EU bo tudi razširila seznam kaznovanih posameznikov (odgovornih za zločine v Buči in Mariupolju). Iz mednarodnega sistema plačil swift bodo izključene tudi največja ruska banka, Sberbank in dve manjši banki. V EU bodo prepovedane tudi tri ruske državne televizije. Svoje vsebine ne bodo mogle predvajati po nobenem kanalu, od kabelske televizije do pametnih telefonov. Televizije bodo prepovedane, ker »agresivno širijo Putinove laži in propagando«.

Podjetja iz EU tudi ne bo več smela zagotavljati ruskim podjetjem storitev na področju računovodstva, svetovanja in odnosov z javnostjo.