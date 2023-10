Kolektivno kaznovanje Palestincev bi bil zločin proti človečnosti

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojska je danes nadaljevala silovito bombardiranje in obstreljevanje Gaze – s tako silo Izrael palestinske enklave, enega najbolj gosto naseljenih območij na svetu, ni napadel še nikoli. Razmere v Gazi so strahotne, Izrael pa se pospešeno pripravlja na veliko kopensko ofenzivo, katere cilj naj bi bil ponoven prevzem nadzora nad pasom ob Sredozemskem morju, ki so ga Izraelci zapustili leta 2005. Pripravlja se velika človeška tragedija, svet pa molči.