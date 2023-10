V Izraelu se danes nadaljujejo siloviti spopadi med izraelskimi silami in skrajno palestinsko skupino Hamas, ki je v soboto izvedla napad na izraelske cilje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes posvaril, da se začenja »dolga in težka vojna«, poročajo tuji mediji. Predsednik ZDA Joe Biden je obljubil trdno podporo Izraelu.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se oboroženi spopadi med izraelskimi silami in stotinami borcev Hamasa danes po navedbah izraelske vojske nadaljujejo na najmanj 22 izraelskih lokacijah, vključno z vsaj dvema, kjer so oboroženi napadalci zadrževali talce.

»Začenjamo dolgo in težko vojno, v katero nas je prisilil morilski napad Hamasa,« je davi na omrežju X zapisal Netanjahu. »Prva faza se v tem času končuje z uničenjem velike večine sovražnih sil, ki so prodrle na naše ozemlje. Hkrati smo začeli ofenzivno fazo, ki se bo nadaljevala brez omejitev in predaha, dokler cilji ne bodo doseženi. Povrnili bomo varnost državljanom Izraela in zmagali bomo,« je dodal izraelski premier.

V nasilju, najhujšem na območju v več desetletjih, je doslej umrlo že več kot 400 ljudi. Po navedbah izraelske vojske je bilo ubitih več kot 200 Izraelcev, ranjenih pa okoli 1000. Predstavniki Gaze pa so povedali, da je v izraelski povračilni akciji umrlo najmanj 232 Palestincev, skoraj 1700 pa je ranjenih.

Ameriški predsednik Biden je v soboto obljubil »kot skala trdno« podporo Izraelu, vključno z vojaško pomočjo ZDA. Pogovori o tem na visoki ravni med ameriškimi in izraelskimi uradniki že intenzivno tečejo, je dejal visoki uradnik ameriške administracije.

Poškodovana stavba v Tel Avivu v Izraelu po napadu Hamasa. FOTO: Jack Guez/AFP

Nakazal je, da je napoved Washingtona o vojaški pomoči možna že danes, a ob tem opozoril, da bodo zadeve zapletle razmere v ameriškem kongresu, kjer spodnji dom trenutno nima vodje.

Za zdaj pa je še prezgodaj reči, ali je v napad Hamasa »neposredno vpleten« Iran, je še dodal visoki predstavnik Bele hiše.

Sestal se bo VS ZN

O razmerah bo danes popoldne po newyorškem času na izrednem zasedanju razpravljal Varnostni svet ZN. Številne države so v soboto obsodile napad na Izrael, ameriški predsednik pa je dejal, da se ima ta pravico braniti. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je prav tako obsodil Hamasov napad na Izrael, je ob tem pozval k diplomatskim prizadevanjem, da preprečijo širjenje konflikta.

Zaradi spopadov je medtem več letalskih družb za prihodnje dni že odpovedalo polete v Tel Aviv, med njimi American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates in Ryanair.