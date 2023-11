Kolone izčrpanih in travmatiziranih ljudi zapuščajo sever Gaze

V nadaljevanju preberite:

S severnega dela Gaze, ki so ga – razen mesta Gaza – izraelske kopenske sile po mesecu dni brutalnega raketiranja in bombardiranja s strani vojaškega letalstva, delno že zasedle, se je že šesti dan zapored valila kolona izčrpanih, lačnih in globoko travmatiziranih ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove na severu palestinske enklave. Do zdaj je bilo z domov pregnanih že 70 odstotkov prebivalcev Gaze.

Ljudje s severa Gaze proti razmejitveni črti hodijo počasi, v strnjeni koloni. Nekateri nosijo bele zastave; upajoč, da jih izraelska letala in vojaki ne bodo napadli. Sem ter tja je v koloni mogoče opaziti konjsko ali oslovsko vprego. Avtomobilov skoraj ni.