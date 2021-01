Komisija v družbi Mondelez preiskuje sum omejevanja konkurence

Evropska komisija je uradno začela preiskavo proizvajalca sladkarij Mondelez. Sumi ga, da je neupravičeno omejeval konkurenco v nekaterih državah EU.



Eden največjih proizvajalcev čokolade, piškotov in kave v EU s sedežem v ZDA slovi po piškotih Oreo in krekerjih Ritz. V Evropi ima široko razvejano mrežo izdelkov; od čokolade Cote d'Or v Belgiji, kave Douwe Egberts na Nizozemskem, do čokoladnih izdelkov Milka v Nemčiji.



Komisija bo preučila, ali je koncern res preprečeval nižje cene izdelkov v drugih državah ter omejeval njihovo razpoložljivost s ciljem ohranjanja višjih cen. Sume so začeli preiskovati novembra 2019, rok za končanje preiskave ni določen. Če komisija dokaže nepravilnosti, lahko družbi naloži globo.

