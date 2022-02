Komu zvoni? Znova vsem nam

V nadaljevanju preberite:

Putin najnevarnejšo vojno 21. stoletja vodi s sklicevanjem na srednjeveško zgodovino Kijevske Rusije, ko so si carji in kralji rutinsko prilaščali sosednja ozemlja. S projekcijo lastnega fašizma na Ukrajino prebuja tudi duhove druge svetovne vojne, rdeča krpa v ozadju njegove agresije pa je »pax americana«, ameriški mir za zmago demokracije in tržnega gospodarstva po hladni vojni. Putinovim dejanjem poleg evropske energetske odvisnosti dajejo gorivo tudi ameriški politični in ideološki razkoli.